В Университете мировой экономики и дипломатии сократили срок обучения

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по кардинальному совершенствованию деятельности Университета мировой экономики и дипломатии, сообщает пресс-служба президента.

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Теперь вуз входит в систему Министерства иностранных дел, срок обучения сокращен до 4 лет для бакалавров, до одного года для магистрантов с отрывом от производства и двух лет – без отрыва от производства.

В качестве основных задач и направлений вуза заявлены обеспечение высокого качества подготовки специалистов-международников, усиление прикладного содержания учебных планов и программ, создание действенной системы переподготовки и повышения квалификации дипломатов, а также повышение уровня научных исследований.

"Согласиться с предложением Министерства иностранных дел, Министерства экономики и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан об установлении в 2018/2019 учебном году квот приема студентов в бакалавриат университета в количестве 150 человек (в том числе по государственным грантам 30 человек), магистратуру университета – в количестве 50 человек (в том числе по государственным грантам 10 человек)", - также говорится в сообщении.

Кроме того, в структуре университета в ближайшее время создадут Центр международных экономических и политических исследований и Центр международно-правовых исследований и сравнительного публичного права.