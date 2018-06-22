Адвокат Гульнары Каримовой опротестует возврат Узбекистану 810 млн долларов

В мае швейцарские прокуроры приказали конфисковать средства Гульнары Каримовой со счетов в банках в Женеве и Цюрихе для репатриации в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Адвокат Гульнары Каримовой хочет опротестовать возврат Узбекистану около 700 миллионов швейцарских франков (810 миллионов долларов) старшей дочери первого президента республики Ислама Каримова, замороженных в банках Швейцарии. Об этом передает Podrobno.uz со ссылкой на швейцарскую газету NZZ am Sontag.

Защитник Грегуар Манжа выступает против конфискации средств по быстрой процедуре и намерен обратиться в Федеральный уголовный суд.

Недавно СМИ сообщали, что власти Берна заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее передать Ташкенту деньги. NZZ am Sontag утверждает, что в мае швейцарские прокуроры приказали конфисковать средства со счетов в банках в Женеве и Цюрихе для репатриации в Узбекистан.

Адвокат Каримовой утверждает, что конфискация, основанная на признаниях двух из шести подсудимых, приравнивается к неофициальному разделению уголовного дела и нарушает права его подзащитной на справедливый суд.