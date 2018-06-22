Узбеки прибыли в Беларусь в рамках автопробега "Победа без границ"

Вечером 22 июня в Брестском областном общественно-культурном центре состоится одноименный концерт к годовщине начала войны.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Узбекистанцы примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню всенародной памяти жертв Второй мировой войны 22 июня в Беларуси, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Обнародованы исторические документы о первых сражениях ВОВ

На прошлой неделе они прибыли в Брест в рамках международного мотоавтопробега "Победа без границ", он посвящен памяти погибших в войне.

Около 4 часов утра на площади Церемониалов мемориального комплекса начался митинг-реквием, посвященный скорбной дате.

В 5:00 на территории Кобринского укрепления началась военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость".

В 16:00 вниманию зрителей представят реконструкцию "Ситуация на границе перед началом войны". Она максимально близко передаст атмосферу и события того времени. Вечером состоится концерт международного патриотического проекта "Победа без границ".

Ранее сообщалось об обнародовании уникальных архивных документов времен Второй мировой войны, среди них – первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

В этом году в Узбекистане празднование Дня памяти и почестей, 9 мая, прошло с особым размахом. В Ташкенте запустили праздничный салют, ветеранам выделили материальную помощь, в столице прошла масштабная акция "Бессмертный полк".