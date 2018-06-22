Шерматов попросил узбекистанцев помочь провести реформу образования

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов попросил узбекистанцев прислать свои предложения по реформированию системы образования.
"Президентом поставлены широкомасштабные задачи по кардинальному реформированию системы Министерства народного образования, улучшению качества образования, повышению престижа учителей в обществе, улучшению состояния школ и усилению общественного контроля", - написал министр на своей странице в Facebook.
Свои идеи по решению проблем в системе школьного образования можно отправить анонимно.
Шерматов возглавил министерство на этой неделе. Его предшественник Улугбек Иноятов руководил ведомством в течение пяти лет.
Накануне премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел совещание о проблемах народного образования. Он дал указания начать подготовку качественных школьных учебников по международным стандартам.
Также глава правительства запретил хокимиятам всех уровней вызывать учителей и директоров школ на собрания.