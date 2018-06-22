Шерматов попросил узбекистанцев помочь провести реформу образования

Свои идеи по решению проблем в системе школьного образования можно отправить анонимно.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов попросил узбекистанцев прислать свои предложения по реформированию системы образования.

© Sputnik / Александр Кондратюк Абдулла Арипов о качестве учебников: даже школьники находят в них ошибки

"Президентом поставлены широкомасштабные задачи по кардинальному реформированию системы Министерства народного образования, улучшению качества образования, повышению престижа учителей в обществе, улучшению состояния школ и усилению общественного контроля", - написал министр на своей странице в Facebook.

Свои идеи по решению проблем в системе школьного образования можно отправить анонимно.

Шерматов возглавил министерство на этой неделе. Его предшественник Улугбек Иноятов руководил ведомством в течение пяти лет.

Накануне премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел совещание о проблемах народного образования. Он дал указания начать подготовку качественных школьных учебников по международным стандартам.

Также глава правительства запретил хокимиятам всех уровней вызывать учителей и директоров школ на собрания.