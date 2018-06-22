Велодорожки, скверы и арт-пространства: чего не хватает ташкентцам

В разделе "каталог идей" на сайте "Ташкент любит тебя" желающие могут предложить рассказать о проблеме конкретного места или просто высказать свои предложения по улучшению того или иного аспекта городской жизни.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. На онлайн-платформе "Ташкент любит тебя" появился раздел, в котором жители узбекской столицы могут оставить свои пожелания по улучшению города.

В разделе "каталог идей" желающие могут предложить рассказать о проблеме конкретного места или просто высказать свои предложения по улучшению того или иного аспекта городской жизни. За понравившиеся идеи можно проголосовать, оставить комментарии или поделиться в социальных сетях. На портале уже более 350 жалоб и предложений.

Многие предложения касаются улучшения дорог и транспортной инфраструктуры: ташкентцам хотелось бы видеть в городе велодорожки и пункты велопроката, многоуровневые парковки, удобные надземные переходы и тротуары, дорожные знаки со светоотражающей рамкой и светодиодные светофоры.

"Было бы здорово, если в порядок тротуары по улице Паркентской и сделали бы велодорожки. Ну просто не возможно пройти по некоторым участкам. И побольше деревьев. Это жизненная необходимость", - пишет пользователь Татьяна Жилкина.

© AFP 2018 / BRITTA PEDERSEN Дорогу велосипедистам: в Андижане построят дорожки и запустят прокат

Ташкентцев также волнует городская среда: общественные туалеты, таблички с названиями улиц, зеленые насаждения, пандусы для колясок, сбор мусора.

Есть довольно экзотические предложения по улучшению облика города.

"Было бы здорово, если разукрасить маленькими лампочками длинные пешеходные дороги. Например, В Японии на острове Нагашима в 2013 году построили тоннель света, названный самой большой в мире световой инсталляцией. Почему бы и нам не попробовать на Бродвейской улице?!" - пишет Бахтиер Гуламов.

Некоторые из уже оставленных на портале предложений затрагивают серьезные социальные проблемы. Кто-то ратует за появлениекару благотворительных обедов и ночлежек для бездомных, кто-то - за обязательное видеонаблюдение в детских садах и школах.

КБ Стрелка Проектировщик "Зарядья" благоустроит улицы Ташкента

"Было бы здорово, если бы не приходилось ездить за различными справками на другой конец города. Жизнь человека в обществе (в городе) постоянно требует подтверждения тех или иных данных о себе или имуществе. Было бы гораздо меньше валютных затрат, загрязнения природы, пустой траты времени, если бы социальные услуги оказывались недалеко от места жительства", - предлагает Равиль Нагаев.

Жителей Ташкента, судя по уже присланным идеям, волнует также отсутствие арт-пространств и городских скульптур, нехватка благоустроенных скверов и прогулочных зон.

Онлайн-обсуждения дополнит оффлайн-краудсорсинг: во время образовательных встреч, которые для ташкентцев организует институт "Стрелка", продолжится дискуссия о городских проектах и сбор идей. После завершения активной фазы обсуждений платформа продолжит работать как база знаний о городе и библиотека проектов.

Ранее сообщалось, что преображением общественных пространств Ташкента займется российское конструкторское бюро "Стрелка", специалисты которого разработали функциональную модель московского парка "Зарядье".