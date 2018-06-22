20:38 22 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Автомобильное движение в Ташкенте

Велодорожки, скверы и арт-пространства: чего не хватает ташкентцам

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0

В разделе "каталог идей" на сайте "Ташкент любит тебя" желающие могут предложить рассказать о проблеме конкретного места или просто высказать свои предложения по улучшению того или иного аспекта городской жизни.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. На онлайн-платформе "Ташкент любит тебя" появился раздел, в котором жители узбекской столицы могут оставить свои пожелания по улучшению города.

В разделе "каталог идей" желающие могут предложить рассказать о проблеме конкретного места или просто высказать свои предложения по улучшению того или иного аспекта городской жизни. За понравившиеся идеи можно проголосовать, оставить комментарии или поделиться в социальных сетях. На портале уже более 350 жалоб и предложений.

Многие предложения касаются улучшения дорог и транспортной инфраструктуры: ташкентцам хотелось бы видеть в городе велодорожки и пункты велопроката, многоуровневые парковки, удобные надземные переходы и тротуары, дорожные знаки со светоотражающей рамкой и светодиодные светофоры.

"Было бы здорово, если в порядок тротуары по улице Паркентской и сделали бы велодорожки. Ну просто не возможно пройти по некоторым участкам. И побольше деревьев. Это жизненная необходимость", - пишет пользователь Татьяна Жилкина.

Мужчина едет на велосипеде по велосипедной дорожке
© AFP 2018 / BRITTA PEDERSEN
Дорогу велосипедистам: в Андижане построят дорожки и запустят прокат
Ташкентцев также волнует городская среда: общественные туалеты, таблички с названиями улиц, зеленые насаждения, пандусы для колясок, сбор мусора.

Есть довольно экзотические предложения по улучшению облика города.

"Было бы здорово, если разукрасить маленькими лампочками длинные пешеходные дороги. Например, В Японии на острове Нагашима в 2013 году построили тоннель света, названный самой большой в мире световой инсталляцией. Почему бы и нам не попробовать на Бродвейской улице?!" - пишет Бахтиер Гуламов.

Некоторые из уже оставленных на портале предложений затрагивают серьезные социальные проблемы. Кто-то ратует за появлениекару благотворительных обедов и ночлежек для бездомных, кто-то - за обязательное видеонаблюдение в детских садах и школах. 

Планы по обустройству Ташкента
КБ Стрелка
Проектировщик "Зарядья" благоустроит улицы Ташкента
"Было бы здорово, если бы не приходилось ездить за различными справками на другой конец города. Жизнь человека в обществе (в городе) постоянно требует подтверждения тех или иных данных о себе или имуществе. Было бы гораздо меньше валютных затрат, загрязнения природы, пустой траты времени, если бы социальные услуги оказывались недалеко от места жительства", - предлагает Равиль Нагаев.

Жителей Ташкента, судя по уже присланным идеям, волнует также отсутствие арт-пространств и городских скульптур, нехватка благоустроенных скверов и прогулочных зон.

На одной из улиц Ташкента появился необычный тротуар
© xs.uz
Дорожку из арок установили на улице Ташкента
Онлайн-обсуждения дополнит оффлайн-краудсорсинг: во время образовательных встреч, которые для ташкентцев организует институт "Стрелка", продолжится дискуссия о городских проектах и сбор идей. После завершения активной фазы обсуждений платформа продолжит работать как база знаний о городе и библиотека проектов.

Ранее сообщалось, что преображением общественных пространств Ташкента займется российское конструкторское бюро "Стрелка", специалисты которого разработали функциональную модель московского парка "Зарядье".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

  • Афиша концерта Tere, Pärnu suvi!
    Летняя столица

    С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Возвращение Дзагоева

    Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
Сталик Ханкишиев провел мастер-класс по приготовлению плова
Неважно, сколько в плове мяса: Ханкишиев показал, как готовить блюдо
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054