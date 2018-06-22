Велодорожки, скверы и арт-пространства: чего не хватает ташкентцам

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. На онлайн-платформе "Ташкент любит тебя" появился раздел, в котором жители узбекской столицы могут оставить свои пожелания по улучшению города.
В разделе "каталог идей" желающие могут предложить рассказать о проблеме конкретного места или просто высказать свои предложения по улучшению того или иного аспекта городской жизни. За понравившиеся идеи можно проголосовать, оставить комментарии или поделиться в социальных сетях. На портале уже более 350 жалоб и предложений.
Многие предложения касаются улучшения дорог и транспортной инфраструктуры: ташкентцам хотелось бы видеть в городе велодорожки и пункты велопроката, многоуровневые парковки, удобные надземные переходы и тротуары, дорожные знаки со светоотражающей рамкой и светодиодные светофоры.
"Было бы здорово, если в порядок тротуары по улице Паркентской и сделали бы велодорожки. Ну просто не возможно пройти по некоторым участкам. И побольше деревьев. Это жизненная необходимость", - пишет пользователь Татьяна Жилкина.
Есть довольно экзотические предложения по улучшению облика города.
"Было бы здорово, если разукрасить маленькими лампочками длинные пешеходные дороги. Например, В Японии на острове Нагашима в 2013 году построили тоннель света, названный самой большой в мире световой инсталляцией. Почему бы и нам не попробовать на Бродвейской улице?!" - пишет Бахтиер Гуламов.
Некоторые из уже оставленных на портале предложений затрагивают серьезные социальные проблемы. Кто-то ратует за появлениекару благотворительных обедов и ночлежек для бездомных, кто-то - за обязательное видеонаблюдение в детских садах и школах.
Жителей Ташкента, судя по уже присланным идеям, волнует также отсутствие арт-пространств и городских скульптур, нехватка благоустроенных скверов и прогулочных зон.
Ранее сообщалось, что преображением общественных пространств Ташкента займется российское конструкторское бюро "Стрелка", специалисты которого разработали функциональную модель московского парка "Зарядье".