Полковник Умарханов рассказал, как будут вычислять пьяных водителей

Теперь пьяных водителей не будут таскать по всему городу. В столице появятся 4 суперсовременных медицинских учреждений по выявлению алкогольного состояния.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. До сегодняшнего дня в Ташкенте проверка на наличие признаков опьянения осуществлялась только в Чиланзаре.

Но в скором времени предусматривается построить в городе еще четыре медицинских учреждения, заявил в пятницу на брифинге заместитель начальника ГУВД, полковник Азизхон Умарханов.

"Предусматривается разработать нормативно-правовой акт, который будет представлять упрощенный порядок выявления таких фактов. В течение месяца будет рассмотрено как и на основании чего будет работать данный механизм", — рассказал Умарханов.

По словам Умарханова, сотрудники ГУВД очень часто сталкивались с фактами выявления алкогольного опьянения. И когда возникали разногласия между инспектором и водителем, то сотрудники УБДД вынуждены были из одного края города ехать в другой, чтобы освидетельствовать факт наличия опьянения, так как пройти медицинское освидетельствование можно было только в Чиланзаре. И это все вызывало крайнее недовольство граждан.

"Сейчас по городу Ташкенту предусматривается в первую очередь в 4-х местах построить медицинские учреждения. Но также мы будем оснащать наших инспекторов алкотестерами", — добавил он.

Какими видами электронного прибора сотрудники УБДД будут пользоваться для контроля на дороге за трезвым состоянием водителей, Умарханов пожелал оставить в секрете, но сказал что сейчас создан штаб при ГУВД, и собрана рабочая группа, которая занимается именно по внедрению алкотестеров.

Напомним, 19 июня президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте.

В документе отмечается, что Генеральной прокуратуре, Верховному суду и МВД Узбекистана в течение месяца поручено разработать и утвердить упрощенный порядок определения состояния алкогольного опьянения водителей транспортных средств, в том числе посредством носимых технических устройств. То есть, сотрудников ДПС оснастят алкотестерами.

Кроме этого, все отделы внутренних дел Ташкента оснастят системой интеллектуального распознавания лица и регистрационного номера автомобилей.