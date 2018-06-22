Полковник Умарханов рассказал, как будут вычислять пьяных водителей

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. До сегодняшнего дня в Ташкенте проверка на наличие признаков опьянения осуществлялась только в Чиланзаре.
"Предусматривается разработать нормативно-правовой акт, который будет представлять упрощенный порядок выявления таких фактов. В течение месяца будет рассмотрено как и на основании чего будет работать данный механизм", — рассказал Умарханов.
По словам Умарханова, сотрудники ГУВД очень часто сталкивались с фактами выявления алкогольного опьянения. И когда возникали разногласия между инспектором и водителем, то сотрудники УБДД вынуждены были из одного края города ехать в другой, чтобы освидетельствовать факт наличия опьянения, так как пройти медицинское освидетельствование можно было только в Чиланзаре. И это все вызывало крайнее недовольство граждан.
"Сейчас по городу Ташкенту предусматривается в первую очередь в 4-х местах построить медицинские учреждения. Но также мы будем оснащать наших инспекторов алкотестерами", — добавил он.
Какими видами электронного прибора сотрудники УБДД будут пользоваться для контроля на дороге за трезвым состоянием водителей, Умарханов пожелал оставить в секрете, но сказал что сейчас создан штаб при ГУВД, и собрана рабочая группа, которая занимается именно по внедрению алкотестеров.
Напомним, 19 июня президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте.
Кроме этого, все отделы внутренних дел Ташкента оснастят системой интеллектуального распознавания лица и регистрационного номера автомобилей.