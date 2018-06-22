Гаджет для инспектора: в столице личность гражданина выяснят через телефон

Сотрудники ГУВД Ташкента впредь не будут доставлять граждан для установки личности в органы внутренних дел. Идентификация осуществится современными мобильными устройствами.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Теперь в Узбекистане сотрудники внутренних дел могут за считанные секунды узнать кто стоит перед ними, заявил заместитель начальника ГУВД — начальник службы по охране общественного порядка Азизхан Умарханов.

Как рассказал Умарханов, ГУВД Ташкента начало внедрение мобильных устройств, с помощью которых можно за считанные секунды осуществлять идентификацию личности граждан. За три недели данный гаджет выдадут все инспекторам.

"Граждане в основном жаловались на доставку в отделы ГУВД для установление личности. Теперь такого не будет. Мы нашим сотрудникам раздаём телефоны со специальными мобильными приложениями, которые будут идентифицировать личность. Система работает по внутренней сети, откуда будут передаваться все данные о личности, транспорте, а также храниться наши переписки", — сказал Умарханов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Система включает в себя мобильную версию базы данных о гражданах и программу интеллектуального распознавания лица.

Даже если у гражданина не будет паспорта, или другого документа удостоверяющих личность, то инспекторы с помощью мобильного устройства за минуту смогут узнать всю информацию о его личности.

Например, состоит ли он на учете или находится ли в розыске. А по номеру машины можно будет выяснить, кто является владельцем автомобиля и другую информацию.

К настоящему времени такие устройства получили 15 инспекторов профилактики в Алмазарском районе, остальные будут обеспечены техникой до конца июля. Опыт Ташкента по использованию информационных технологий в органах внутренних дел будет поэтапно распространен на все области Узбекистана.