В Каракалпакстане установлен памятник лентяям

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Каракалпакстане установили памятник под названием "Место в обществе лентяя и безграмотного".
"Пустой постамент символизирует место в обществе тех людей, которые не ставят перед собой целей, не желают работать и справляться с трудностями, а также не читают книг", — пояснили представители администрации Канлыкуля.
Главная задача памятника лентяям — повлиять на детей и молодежь, предостеречь их от ошибок и научить стремиться к тому, чтобы занять достойное место в обществе.
Ранее мы сообщали, что в городе Ургенче Хорезмской области установлен памятник герою мультфильма "Простоквашино" почтальону Печкину.