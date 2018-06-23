В Каракалпакстане установлен памятник лентяям

Пустой постамент символизирует место в обществе тех людей, которые не ставят перед собой никаких целей и не желают работать

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Каракалпакстане установили памятник под названием "Место в обществе лентяя и безграмотного".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место

Он появился в поселке городского типа Канлыкуль и представляет собой пустой гранитный постамент, на котором остались отпечатки двух босых ног, передает Kruz.uz.

"Пустой постамент символизирует место в обществе тех людей, которые не ставят перед собой целей, не желают работать и справляться с трудностями, а также не читают книг", — пояснили представители администрации Канлыкуля.

Главная задача памятника лентяям — повлиять на детей и молодежь, предостеречь их от ошибок и научить стремиться к тому, чтобы занять достойное место в обществе.

Ранее мы сообщали, что в городе Ургенче Хорезмской области установлен памятник герою мультфильма "Простоквашино" почтальону Печкину.