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Официально: компьютерная зависимость признана болезнью

© Flickr/ artubr
Общество
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Всемирная организация здравоохранения вскоре опубликует обновленный международный список болезней, в который впервые попадет зависимость от видео- и компьютерных игр.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения внесла игроманию в список психических расстройств.

Соответствующая информация опубликована на сайте ВОЗ.

Компьютерные игры
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Новая Международная классификация болезней (МКБ-11) должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года.

Эксперты ВОЗ пересматривают классификатор для того, чтобы он наилучшим образом отражал современные достижения в области медицины. Таким образом, игровое расстройство будут рассматривать в качестве серьезной угрозы здоровью, которая требует контроля.

Для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Отметим, что разработка документа велась более 10 лет, в него вошли свыше 55 тысяч различных заболеваний, расстройств и травм.

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