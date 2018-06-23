Официально: компьютерная зависимость признана болезнью

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения внесла игроманию в список психических расстройств.
Соответствующая информация опубликована на сайте ВОЗ.
Эксперты ВОЗ пересматривают классификатор для того, чтобы он наилучшим образом отражал современные достижения в области медицины. Таким образом, игровое расстройство будут рассматривать в качестве серьезной угрозы здоровью, которая требует контроля.
Для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
Отметим, что разработка документа велась более 10 лет, в него вошли свыше 55 тысяч различных заболеваний, расстройств и травм.