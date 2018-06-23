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Сотрудник ГАИ

В Ташкенте сотрудники ДПС пересели на новые автомобили

Sputnik
Общество
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Новые автомобили оснащены всеми необходимыми инспекторам средствами связи, в каждой машине установлена видеокамера.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте сотрудники ДПС пересели на новые автомобили, об этом пишет пресс-служба ГУВД Ташкента.

Новые автомобили оснащены всеми необходимыми инспекторам средствами связи, в каждой машине установлена видеокамера.

Автопарк дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД города Ташкента
© ГУВД Ташкента
Автопарк дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД города Ташкента
Ранее сообщалось, что сотрудникам Управления безопасности дорожного движения (УБДД) в Ташкенте выдадут алкотестеры.

Кроме того, в конце мая столичные инспекторы ДПС начали тестировать нательные камеры видеонаблюдения.

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Теги:
гаишник, ДПС, ГУВД Ташкента, Ташкент



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