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Новые автомобили оснащены всеми необходимыми инспекторам средствами связи, в каждой машине установлена видеокамера.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте сотрудники ДПС пересели на новые автомобили, об этом пишет пресс-служба ГУВД Ташкента.
Новые автомобили оснащены всеми необходимыми инспекторам средствами связи, в каждой машине установлена видеокамера.
Автопарк дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД города Ташкента
Ранее сообщалось, что сотрудникам Управления безопасности дорожного движения (УБДД) в Ташкенте выдадут алкотестеры.
Кроме того, в конце мая столичные инспекторы ДПС начали тестировать нательные камеры видеонаблюдения.