ГУВД: в Ташкенте 50% тяжких преступлений происходит вечером и ночью

В связи с этим органы внутренних дел совместно с Национальной гвардией и группами общественного патрулирования "Фидокор ёшлар" будут патрулировать улицы Ташкента в три смены.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте 50 процентов тяжких и особо тяжких преступлений происходит вечером и ночью. Об этом сообщили в ходе совещания в Генеральной прокуратуре Узбекистана, посвященное борьбе с правонарушениями.

Как уточняет пресс-служба ГУВД узбекской столицы, в связи с этой статистикой утверждена концепция "Безопасная столица": теперь в Ташкенте органы внутренних дел совместно с Национальной гвардией и группами общественного патрулирования "Фидокор ёшлар" будут патрулировать улицы в три смены.

Также происходит переоснащение служб безопасности дорожного движения и патрульно-постовой техникой, в том числе автотранспортом.

Детально обсуждались задачи по увеличению штатных единиц районных административных судов узбекской столицы.