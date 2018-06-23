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валидатор в транспорте

Электронные проездные вводятся в Ташкенте

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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В столице начата продажа проездных для автобусов в виде электронных карт.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте с 1 июля запускают электронные проездные для общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба компании "Тошшахартрансхизмат", с субботы, 23 июня, стартовала продажа проездных документов для наземного общественного транспорта (автобусов) в виде электронных карт.

Указывается, что приобрести карты можно в обычных пунктах продажи проездных и жетонов.

Для покупки доступны проездные для студентов (T), учащихся (O), пенсионеров и инвалидов (N), а также для автобусов (AV).




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