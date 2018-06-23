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Мороженое

Гости ЭкоПарка сняли на видео, как фризер для мороженого моют водой из озера

© AFP 2018 / LOIC VENANCE
Общество
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Руководство парка пообещало уведомить о нарушениях соответствующие надзорные органы.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Поестители ЭкоПарка в Ташкенте стали свидетелями грубого нарушения норм санитарии. Об этом сообщает UzNews.

Семья, пришедшая в парк отдохнуть, засняла на видео, как неизвестная женщина моет фризер для мороженого водой из искусственного озера.

По словам автора кадров, сотрудница парка зачерпнула ведром воду из озера и помыла ей аппарат с мороженым. Потом она вылила использованную вода опять в ведро и еще несколько раз ополоснула фризер этой же грязной водой.

Руководство парка уже прокомментировало случившееся и пообещало разобраться с арендаторами, а также уведомить о нарушениях соответствующие надзорные органы.

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Теги:
мороженое, парк, Ташкент



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