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КПП на границе Таджикистана

Какие ограничения ввели в Узбекистане на ввоз бытовой техники

© Sputnik / Валерий Блинов
Общество
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Ранее количественные ограничения ввоза касались только алкоголя, табачных изделий, духов и ювелирных украшений.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Государственный таможенный комитет Узбекистана опубликовал новые правила ввоза бытовой и компьютерной техники в республику. Об этом пишет Norma.uz.

Международный аэропорт Домодедово
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Теперь, следуя в республику на автомобиле, поезде или речном транспорте, можно один раз в месяц ввозить в страну одну единицу бытовой и компьютерной техники.

Ограничения не действительны в международных аэропортах и при получении товаров по почте.

Количественные нормы беспошлинного ввоза товаров применяются только при первом пересечении пункта пропуска государственной границы. При последующем пересечении границы в тот же месяц придется вносить таможенные платежи, даже если в первый раз гражданин вообще ничего не ввозил.

Ранее количественные ограничения ввоза касались только алкоголя, табачных изделий, духов и ювелирных украшений.

Теги:
Таможня, Узбекистан



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