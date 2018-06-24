Мужчина в Узбекистане незаконно вырубал чинары и сливы

Мужчина незаконно срубил 9 деревьев и, по данным биоинспекции при Госкомэкологии республики, нанес материальный ущерб природе и растительному миру на сумму 112 274 644 сумов.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. На территории массива Ц-13 в Ташкенте в четверг, 21 июня, был задержан мужчина, подозреваемый в незаконной вырубке чинар, плакучих ив и сливового дерева.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Гражданин У.И. 1988 года рождения, находясь напротив дома №11 на массиве Ц-13 без специального разрешения срубил 3 чинары диаметром 92,3, 99,3 и 114,9 сантиметров, 5 плакучих ив диаметром 38,8, 83,5, 77,7, 26,4 и 44,5 сантиметров и сливовое дерево диаметром 35,3 сантиметров", — указал источник.

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Мужчина незаконно срубил 9 деревьев и, по данным биоинспекции при Госкомэкологии республики, нанес материальный ущерб природе и растительному миру на сумму 112 274 644 сумов.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 198 УК РУз (Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений), ведется следствие.

Главный подозреваемый задержан согласно статье 244 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.