Мужчина в Узбекистане незаконно вырубал чинары и сливы

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. На территории массива Ц-13 в Ташкенте в четверг, 21 июня, был задержан мужчина, подозреваемый в незаконной вырубке чинар, плакучих ив и сливового дерева.
Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
"Гражданин У.И. 1988 года рождения, находясь напротив дома №11 на массиве Ц-13 без специального разрешения срубил 3 чинары диаметром 92,3, 99,3 и 114,9 сантиметров, 5 плакучих ив диаметром 38,8, 83,5, 77,7, 26,4 и 44,5 сантиметров и сливовое дерево диаметром 35,3 сантиметров", — указал источник.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 198 УК РУз (Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений), ведется следствие.
Главный подозреваемый задержан согласно статье 244 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.