Берега рек и каналов в Ташкенте приведут в порядок

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В столице начаты работы по облагораживанию берегов рек и каналов, протекающих в черте города.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, к работе приступили представители городского и районного звеньев хокимията, прокуратуры, МЧС и ГУВД Ташкента, работники жилищно-коммунальных и дорожных служб, Союза молодежи.
Ревизии подверглась набережная канала Салар, протекающего по территории Мирабадского района.
"Берега и воды Салара завалены тоннами мусора, к тому же вода поросла тиной. В скрытых от людских глаз местах валяется свезенный кем-то строительный мусор и бытовые отходы", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве напоминают, что речки и каналы Ташкента питаются в основном горными водами Чирчика. Поэтому городу и его жителям необходимо вернуть чистую воду.
Но при этом важно, чтобы и сами люди понимали необходимость содержания каналов и рек в ухоженном и чистом состоянии.