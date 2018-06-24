Берега рек и каналов в Ташкенте приведут в порядок

Ревизия показала, что берега и воды канала Салар завалены тоннами мусора, к тому же вода поросла тиной. В скрытых от людских глаз местах валяется свезенный кем-то строительный мусор и бытовые отходы.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В столице начаты работы по облагораживанию берегов рек и каналов, протекающих в черте города.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, к работе приступили представители городского и районного звеньев хокимията, прокуратуры, МЧС и ГУВД Ташкента, работники жилищно-коммунальных и дорожных служб, Союза молодежи.

Ревизии подверглась набережная канала Салар, протекающего по территории Мирабадского района.

"Берега и воды Салара завалены тоннами мусора, к тому же вода поросла тиной. В скрытых от людских глаз местах валяется свезенный кем-то строительный мусор и бытовые отходы", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Кроме того, прямо на берегу жители близлежащих домов возвели хозяйственные постройки, туалеты, курятники и прочие строения. Местное население сбрасывало в воду строительный мусор.

В ведомстве напоминают, что речки и каналы Ташкента питаются в основном горными водами Чирчика. Поэтому городу и его жителям необходимо вернуть чистую воду.

Но при этом важно, чтобы и сами люди понимали необходимость содержания каналов и рек в ухоженном и чистом состоянии.