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Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин

Василий Уткин извинился перед Равшаном Ирматовым

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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69041

Также Уткин предложил узбекистанцам помириться, отметив, что "никого не обижал по национальному признаку".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Российский комментатор Василий Уткин на своей странице в Instagram извинился перед судьей из Узбекистана Равшаном Ирматовым за оскорбления в его адрес.

"Ровшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Ровшан-ака", — написал комментатор.

1. Ровшан Ирматов (слева) прекрасный судья. 2. Здоровья и успехов ему и его семье, друзьям и друзьям друзей. Пусть живут они тысячу лет и ни разу не кашлянут. 3. Нет болельщика, который никогда в жизни не возмущался судейством последними словами. Я тоже болельщик. Мы все одинаковы. 4. Это плохо, но так было и так будет. 5. Каким бы ни было слово, сказанное мной, за прошедшие два дня вы сказали мне в три тысячи больше слов. По всем законам мы квиты. Или мне ждать три тысячи извинений? 6. Нет, не надо ждать. 7 (счастливое число): Узбекистан, давай мириться. Узбеки прекрасны, я никого не обижал по национальному признаку. Ни-ко-го. 8. Ровшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего. 9. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Ровшан-ака! 10. Девятого достаточно. Комментарии закрыты. Тотал больше больше не актуален.

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) 23 Июн 2018 в 8:29 PDT

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин
© Sputnik / Евгений Биятов
Уткин объяснил, почему не обязан извиняться перед Равшаном Ирматовым
Также Уткин предложил узбекистанцам помириться, отметив, что "никого не обижал по национальному признаку".

Напомним, Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия, обругав арбитра в Twitter. Комментатор был возмущен, что Ирматов не стал пресекать нарушения желтыми карточками.

На Уткина сразу же набросились интернет-пользователи, которые встали на защиту узбекского судьи и требовали от комментатора извинений.

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Теги:
футбол, болельщики, Василий Уткин, Равшан Ирматов, Узбекистан, Россия



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