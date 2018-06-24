Василий Уткин извинился перед Равшаном Ирматовым

Также Уткин предложил узбекистанцам помириться, отметив, что "никого не обижал по национальному признаку".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Российский комментатор Василий Уткин на своей странице в Instagram извинился перед судьей из Узбекистана Равшаном Ирматовым за оскорбления в его адрес.

"Ровшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Ровшан-ака", — написал комментатор.

© Sputnik / Евгений Биятов Уткин объяснил, почему не обязан извиняться перед Равшаном Ирматовым

Также Уткин предложил узбекистанцам помириться, отметив, что "никого не обижал по национальному признаку".

Напомним, Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия, обругав арбитра в Twitter. Комментатор был возмущен, что Ирматов не стал пресекать нарушения желтыми карточками.

На Уткина сразу же набросились интернет-пользователи, которые встали на защиту узбекского судьи и требовали от комментатора извинений.