Василий Уткин извинился перед Равшаном Ирматовым

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Российский комментатор Василий Уткин на своей странице в Instagram извинился перед судьей из Узбекистана Равшаном Ирматовым за оскорбления в его адрес.
"Ровшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Ровшан-ака", — написал комментатор.
1. Ровшан Ирматов (слева) прекрасный судья. 2. Здоровья и успехов ему и его семье, друзьям и друзьям друзей. Пусть живут они тысячу лет и ни разу не кашлянут. 3. Нет болельщика, который никогда в жизни не возмущался судейством последними словами. Я тоже болельщик. Мы все одинаковы. 4. Это плохо, но так было и так будет. 5. Каким бы ни было слово, сказанное мной, за прошедшие два дня вы сказали мне в три тысячи больше слов. По всем законам мы квиты. Или мне ждать три тысячи извинений? 6. Нет, не надо ждать. 7 (счастливое число): Узбекистан, давай мириться. Узбеки прекрасны, я никого не обижал по национальному признаку. Ни-ко-го. 8. Ровшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего. 9. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Ровшан-ака! 10. Девятого достаточно. Комментарии закрыты. Тотал больше больше не актуален.
Напомним, Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия, обругав арбитра в Twitter. Комментатор был возмущен, что Ирматов не стал пресекать нарушения желтыми карточками.
На Уткина сразу же набросились интернет-пользователи, которые встали на защиту узбекского судьи и требовали от комментатора извинений.