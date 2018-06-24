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В Министерстве обороны прошли торжества, по случаю выпуска лейтенантов

В Минобороны состоялся очередной выпуск лейтенантов

Министерство обороны РУз
Общество
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Новые звания и дипломы об окончании вуза получили курсанты ряда военно-образовательных учреждений Министерства обороны республики.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В высших военно-образовательных учреждениях Министерства обороны республики прошли выпускные, сообщает пресс-служба ведомства.

Торжества, посвященные выпуску лейтенантов, прошли в вузах Министерства обороны — Академии вооруженных сил, Высшем военном авиационном училище, Специальном факультете Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Военно-медицинском факультете при Ташкентской медицинской академии.

Мероприятие прошло в Академии вооруженных сил в субботу, 23 июня.

В Министерстве обороны прошли торжества, по случаю выпуска лейтенантов
Министерство обороны РУз
В Министерстве обороны прошли торжества, по случаю выпуска лейтенантов

В нем приняли участие руководство Министерства обороны, представители государственных и общественных организаций, Общественного Совета при Министерстве обороны, родители и семьи молодых офицеров.

"Присутствующие искренне пожелали молодым людям, впервые надевшим офицерскую форму, достойно нести свою нелегкую службу по защите мирного труда граждан, процветания родины", — говорится в сообщении.

Теги:
Узбекистан, Общество



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