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Узбекские милиционеры рядом с памятником Исламу Каримову

В Джизакском ОВД произошли структурные изменения

Sputnik
Общество
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Пресс-группа УВД Джизакской области преобразована в информационную мультимедийную группу УВД Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. На базе ОВД Джизака создано Управление координации деятельности органов внутренних дел, а городские отделения преобразованы в отделы внутренних дел Управления координации. Об этом пишет Norma.uz.

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На управление возложены дополнительные задачи, связанные с профилактикой и предупреждением правонарушений. Начальники управления координации и начальники ОВД несут персональную ответственность за эффективность работы и конечный результат принимаемых мер.

Кроме того, пресс-группа УВД Джизакской области преобразована в информационную мультимедийную группу УВД Джизакской области.

Начальник УВД Джизакской области будет каждую декаду месяца проводить открытый диалог с населением через местные телеканалы.

Руководители секторов Джизакской области всех уровней еженедельно станут выезжать на места и общаться с жителями.

Также участковые должны будут заниматься профилактикой бытовых ссор в семьях и содействовать обеспечению занятости населения для снижения криминогенной обстановки в махалле.

Теги:
милиция, ОВД, Джизак



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