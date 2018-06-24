Общественный совет при таможенном комитете обсудит льготы для бизнесменов

Участники заседания рассмотрят порядок предоставления льгот и преференций и правила перемещения товаров через таможенную границу.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Общественный консультативный совет при управлении Государственного таможенного комитета по Самаркандской области проведет заседание 29 июня. Об этом говорится на сайте госструктуры.

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На встрече члены совета и комиссий Кенгаша народных депутатов, а также представители СМИ и общественных организаций обсудят изменения законодательства, направленные на поддержку предпринимательства.

В частности, участники заседания рассмотрят порядок предоставления льгот и преференций и правила перемещения товаров через таможенную границу.

Общественный консультативный совет создан в 2016 году в соответствии с указом президента Узбекистана "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата".