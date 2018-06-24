Общественный совет при таможенном комитете обсудит льготы для бизнесменов

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Общественный консультативный совет при управлении Государственного таможенного комитета по Самаркандской области проведет заседание 29 июня. Об этом говорится на сайте госструктуры.
В частности, участники заседания рассмотрят порядок предоставления льгот и преференций и правила перемещения товаров через таможенную границу.
Общественный консультативный совет создан в 2016 году в соответствии с указом президента Узбекистана "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата".