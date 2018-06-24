В Узбекистане утилизацией медицинских отходов займутся коммерческие фирмы

По мнению властей, таким образом профилактика внутрибольничных инфекций станет более эффективной.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане будут приняты дополнительные меры по борьбе с распространением ВИЧ и профилактике инфекционных заболеваний, получаемых в больницах.

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постановлении Шавката Мирзиёева отмечается, что в лечебных учреждениях республики есть недостатки в профилактике инфекций, передающихся через кровь.

Например, не принимаются должные меры по своевременному и полному обеспечению больниц медицинскими инструментами и расходными материалами.

Также в отдаленных районах страны сохраняются проблемы в бесперебойном обеспечении медучреждений электроэнергией и чистой питьевой водой. Это отрицательно влияет на качество стерилизации инструментов и безопасность проводимых лечебно-профилактических процедур.

Также в большинстве клиник медики используют устаревшие способы стерилизации инструментов.

Согласно тексту документа, глава Узбекистана постановил усилить эпидемиологический контроль и надзор за распространением ВИЧ в республике и профилактикой внутрибольничных инфекций.

Кроме того, государственным больницам необходимо передать функции по стерилизации медицинских инструментов и утилизации медицинских отходов в частные структуры.