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Медицинский работник делает укол

Власти Узбекистана будут тратить больше средств на лечение больных ВИЧ

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Также профильные организации займутся комплексной медико-психологической поддержкой ВИЧ-инфицированных людей.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил поэтапно увеличить размер бюджетных ассигнований для бесперебойного обеспечения лечебно-профилактических учреждений тест-системами и антиретровирусными препаратами. Об этом говорится в постановлении узбекского лидера.

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Кроме того, государство будет стабильно финансировать мероприятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в республике.

Также профильные организации займутся работой по комплексной медико-психологической поддержке ВИЧ-инфицированных людей.

Еще врачи будут дополнительно обучаться профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

К тому же, в центры по борьбе со СПИДом и межрайонные лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции поставят современное оборудование.

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Теги:
больницы, инфекция, ВИЧ, Узбекистан, Медицина и здоровье



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