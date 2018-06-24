Власти Узбекистана будут тратить больше средств на лечение больных ВИЧ

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил поэтапно увеличить размер бюджетных ассигнований для бесперебойного обеспечения лечебно-профилактических учреждений тест-системами и антиретровирусными препаратами. Об этом говорится в постановлении узбекского лидера.
Также профильные организации займутся работой по комплексной медико-психологической поддержке ВИЧ-инфицированных людей.
Еще врачи будут дополнительно обучаться профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.
К тому же, в центры по борьбе со СПИДом и межрайонные лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции поставят современное оборудование.