Власти Узбекистана будут тратить больше средств на лечение больных ВИЧ

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил поэтапно увеличить размер бюджетных ассигнований для бесперебойного обеспечения лечебно-профилактических учреждений тест-системами и антиретровирусными препаратами. Об этом говорится в постановлении узбекского лидера.

Sputnik Узбекистан СПИД — чума нашего времени

Кроме того, государство будет стабильно финансировать мероприятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в республике.

Также профильные организации займутся работой по комплексной медико-психологической поддержке ВИЧ-инфицированных людей.

Еще врачи будут дополнительно обучаться профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

К тому же, в центры по борьбе со СПИДом и межрайонные лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции поставят современное оборудование.