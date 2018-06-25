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Планы по обустройству Ташкента

Улицу Байналмилал в Ташкенте реконструируют и переименуют в Сеульскую

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Общество
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Власти города объявили тендер для инвестиций в этот проект, дизайн будет олицетворять симбиоз двух культур – узбекской и корейской.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента объявил тендер для инвестиций в проект реконструкции улицы Байналмилал, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Макет реконструкции Старого города
© Facebook / Хокимият города Ташкента
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Ее переименуют в Сеульскую, по окончании работ дизайн должен будет олицетворять симбиоз двух культур – корейской и узбекской.

Реконструкция коснется отрезка от Бешагача до перекрестка Октепа.

Власти намерены использовать в оформлении цветовую гамму, символику, детали ландшафта и другие аспекты, символизирующие и Корею, и Узбекистан.

Главным символом станут человек, гармония и мир вокруг него.

К проекту привлекли специалистов из Южной Кореи, а также архитекторов и проектировщиков из Ташкента.

Ранее сообщалось о планах хокимията по реконструкции Старого города в Ташкенте. Проект призван обеспечить соответствие облика этой части города мировым стандартам.

Теги:
иностранные инвесторы, культурная столица, реконструкция



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