Вдова из Кыргызстана молит о помощи Шавката Мирзиёева

Эльзана Буканбаева — гражданка соседнего государства, однако она обратилась к главе Узбекистана, так как считает его милосердным и добрым президентом.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В редакцию Sputnik Узбекистан пришло письмо от кыргызстанки на адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Женщина оказалась в сложной жизненной ситуации. Она обращалась в разные инстанции, но помощи не дождалась, поэтому решила испробовать последнее средство — просить помощи у человека, который не только сам пошел на диалог с народом, но и заставил чиновников работать по-настоящему.

Эльзана Буканбаева, проживающая в Иссык-Кульской области Кыргызстана, обратилась к главе государства не только от своего имени, но и от имени других бедствующих женщин.

"У меня пятеро детей, я живу в городе Балыкчы в съемной квартире. У нас здесь очень много бездомных вдов с детьми, много сирот. Они бедствуют. Мы знаем, что вы милосердный, добрый президент. И хотя мы граждане другой страны, мы обращаемся именно к вам", — написала женщина.

Буканбаева рассказала, что несколько дней назад открыла благотворительный фонд "Батанын Булагы". Она обратилась с просьбой оказать посильную помощь в этом.

"Я хочу помочь этим людям, ведь я сама сирота, поэтому понимаю их. Спасибо вам заранее", — подытожила Эльзана Сабырбековна.

Напомним, что, возглавив государство, Шавкат Мирзиёев создал Виртуальную приемную, которая стала своеобразной прямой и постоянно действующей линией между главой государства и населением. В результате любой узбекистанец может решить свои проблемы в обход чиновников местного уровня.

© Sputnik / AlexTikhomirov При разводе мужчин обяжут обеспечить детей и жену жильем

В Узбекистане сегодня уделяют особое внимание защите прав женщин. Так, запрещено проведение никаха без регистрации в ЗАГСе, поскольку, по словам президента, дети, рожденные в таких браках, не чувствуют себя социально защищенными. При разводе мужчин обязали обеспечить детей и жену жильем.

В республике создан Комитет женщин, который занимается вопросами женщин и обеспечением благополучия семьи.