16:18 25 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Шавкат Мирзиёев встретился с гражданами республики

Вдова из Кыргызстана молит о помощи Шавката Мирзиёева

© Пресс-служба Президента РУз
Общество
Получить короткую ссылку
38451

Эльзана Буканбаева — гражданка соседнего государства, однако она обратилась к главе Узбекистана, так как считает его милосердным и добрым президентом.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В редакцию Sputnik Узбекистан пришло письмо от кыргызстанки на адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Бездомный ребенок в переходе.
© Sputnik / Рухкян
В Ташкенте женщине с детьми, которая просила денег у прохожих, нашли работу
Женщина оказалась в сложной жизненной ситуации. Она обращалась в разные инстанции, но помощи не дождалась, поэтому решила испробовать последнее средство — просить помощи у человека, который не только сам пошел на диалог с народом, но и заставил чиновников работать по-настоящему.

Эльзана Буканбаева, проживающая в Иссык-Кульской области Кыргызстана, обратилась к главе государства не только от своего имени, но и от имени других бедствующих женщин.

"У меня пятеро детей, я живу в городе Балыкчы в съемной квартире. У нас здесь очень много бездомных вдов с детьми, много сирот. Они бедствуют. Мы знаем, что вы милосердный, добрый президент. И хотя мы граждане другой страны, мы обращаемся именно к вам", — написала женщина.

Буканбаева рассказала, что несколько дней назад открыла благотворительный фонд "Батанын Булагы". Она обратилась с просьбой оказать посильную помощь в этом.

"Я хочу помочь этим людям, ведь я сама сирота, поэтому понимаю их. Спасибо вам заранее", — подытожила Эльзана Сабырбековна.

Напомним, что, возглавив государство, Шавкат Мирзиёев создал Виртуальную приемную, которая стала своеобразной прямой и постоянно действующей линией между главой государства и населением. В результате любой узбекистанец может решить свои проблемы в обход чиновников местного уровня.

Свадебные кольца
© Sputnik / AlexTikhomirov
При разводе мужчин обяжут обеспечить детей и жену жильем
В Узбекистане сегодня уделяют особое внимание защите прав женщин. Так, запрещено проведение никаха без регистрации в ЗАГСе, поскольку, по словам президента, дети, рожденные в таких браках, не чувствуют себя социально защищенными. При разводе мужчин обязали обеспечить детей и жену жильем.

В республике создан Комитет женщин, который занимается вопросами женщин и обеспечением благополучия семьи.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сборка легковых автомобилей Khazar
    Поехали!

    О начале производства автомобилей Khazar в Азербайджане и о том, что значит запуск нового завода для республики – в материале Sputnik.

  • Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
    Без молока не обойдемся

    Белорусское молоко необходимо России, заявил российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

  • Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Бельгии и Панамы
    Проблема в визах

    Президент "Абхазского союза туризма" рассказала о том, насколько активно иностранные болельщики ЧМ по футболу в России едут в Абхазию и о ситуации с отелями в республике.

  • Эчмиадзин празднует свой 2700-летний юбилей
    Сын за отца

    Сыну арестованного генерала Манвела - Карену Григоряну - выдвинуто обвинение в хищении в особо крупных размерах.

  • Гадюка обыкновенная
    Спасайся, кто может

    Латвийцы в социальных сетях публикуют фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены встречи с ядовитыми змеями.

  • Города мира. Клайпеда
    Литва туристическая

    Количество туристов, посетивших Литву в прошлом году с ночевкой, превысило 2,5 миллиона человек – почти на 10% больше, чем в 2016 году.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участница выставки красоты в Ташкенте
Созвездие красоты: в Ташкенте прошли мастер-классы по прическам и макияжу
С музыкой - к победе: в Астане прошел фестиваль военных оркестров
Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
Сколько стоит бензин в странах ЦА

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054