Вдова из Кыргызстана молит о помощи Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В редакцию Sputnik Узбекистан пришло письмо от кыргызстанки на адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Эльзана Буканбаева, проживающая в Иссык-Кульской области Кыргызстана, обратилась к главе государства не только от своего имени, но и от имени других бедствующих женщин.
"У меня пятеро детей, я живу в городе Балыкчы в съемной квартире. У нас здесь очень много бездомных вдов с детьми, много сирот. Они бедствуют. Мы знаем, что вы милосердный, добрый президент. И хотя мы граждане другой страны, мы обращаемся именно к вам", — написала женщина.
Буканбаева рассказала, что несколько дней назад открыла благотворительный фонд "Батанын Булагы". Она обратилась с просьбой оказать посильную помощь в этом.
"Я хочу помочь этим людям, ведь я сама сирота, поэтому понимаю их. Спасибо вам заранее", — подытожила Эльзана Сабырбековна.
Напомним, что, возглавив государство, Шавкат Мирзиёев создал Виртуальную приемную, которая стала своеобразной прямой и постоянно действующей линией между главой государства и населением. В результате любой узбекистанец может решить свои проблемы в обход чиновников местного уровня.
В республике создан Комитет женщин, который занимается вопросами женщин и обеспечением благополучия семьи.