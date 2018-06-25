Власти рассмотрели 97% обращений в Виртуальную приемную президента

Число писем за почти два года достигло 2 миллионов, в феврале заработала новая версия, через которую граждане могут обратиться к главам ведомств.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. За два года, с сентября 2016 года в виртуальную приемную президента Узбекистана поступило около двух миллионов обращений, специалисты рассмотрели 97% из них, сообщает портал "Народное слово".

© Sputnik / Alexey Kudenko В Узбекистане заработает сайт по сбору средств для инвалидов

С февраля действует обновленная версия сайта, граждане имеют возможность обратиться не только к Шавкату Мирзиёеву, но и к руководителям определенных ведомств и министерств, получить онлайн-консультации.

Кроме того, по указу президента в каждом районе и городе страны создали народные приемные, регулярными стали выездные приемы, на которых представители власти отвечают на вопросы жителей.

Ранее сообщалось о планах правительства по запуску портала для сбора средств для инвалидов. Соответствующее распоряжение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Минздраву и Мининфокому, сайт разработают до сентября.

На новом портале будут размещать информацию об отдельных лицах, остро нуждающихся в помощи. Одна из целей проекта – связать благотворителей с благополучателями.