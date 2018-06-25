Без мусора и тины: набережные Ташкента начали очищать от грязи

Долгие годы жители ближайших домов строили на берегу курятники, туалеты и другие строения, грязь от которых попадала в воду, власти столицы занялись устранением проблемы.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Вдоль набережных всех каналов Ташкента начались работы по облагораживанию и благоустройству, чтобы вернуть чистую воду жителям.

С раннего утра представители городского и районного звеньев хокимията, прокуратуры, МЧС и ГУВД Ташкента, работники жилищно-коммунальных и дорожных служб, Союза молодежи проводили ревизию состояния набережной канала Салар, протекающего по территории Мирабадского района.

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"Тоннами мусора загрязнены не только берега, но и воды Салара, поросшие к тому же тиной. Это делали сами местные жители, дома которых расположены вдоль берегов канала в немалом количестве. Многие возвели прямо на берегу хозяйственные постройки, туалеты, курятники и прочие строения. А поскольку все они прекрасно понимали, что вода может смыть постройки, люди укрепляли берега кто чем вздумается", — говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Ташкента.

Местные жители сбрасывали в воду строительный мусор, укрепляли берег листами железа, шифером и так далее. Все это нанесло ущерб экологии.