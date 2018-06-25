Несколько улиц Ташкента перекрыты из-за ремонтных работ

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Движение транспорта по нескольким улицам Ташкента ограничено в связи с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.
С 24 июня и до окончания работ по замене труб холодного водоснабжения закрыт участок улицы Фаргона йули в направлении от улицы Нукусской до улицы Талимарджан. Работы займут примерно месяц. Движение в обратном направлении остается открытым. Объезд организован по улице Мехржон.
В связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении улиц Бунёдкор с Малой кольцевой автодорогой с 25 июня закрыт участок улицы Бунёдкор от улицы Мукими до Второго проезда Катартал. Объезд организован по Второму проезду Катартал, Четвертому проезду Домбрабад, улицам Чиланзарской и Катартал, Малой кольцевой автодороге.
ГУВД приносит извинения за временные неудобства.