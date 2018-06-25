Несколько улиц Ташкента перекрыты из-за ремонтных работ

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Движение транспорта по нескольким улицам Ташкента ограничено в связи с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

С 24 июня и до окончания работ по замене труб холодного водоснабжения закрыт участок улицы Фаргона йули в направлении от улицы Нукусской до улицы Талимарджан. Работы займут примерно месяц. Движение в обратном направлении остается открытым. Объезд организован по улице Мехржон.

КБ Стрелка Улицу Байналмилал в Ташкенте реконструируют и переименуют в Сеульскую

Из-за строительства линии метрополитена с 23 июня и до окончания строительных работ закрыт участок улицы Эльбек от УКД ОВД Яшнабадского района до станции метро "Дустлик". Для удобства водителей по улице Алимкент организовано двустороннее движение автотранспортных средств.

В связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении улиц Бунёдкор с Малой кольцевой автодорогой с 25 июня закрыт участок улицы Бунёдкор от улицы Мукими до Второго проезда Катартал. Объезд организован по Второму проезду Катартал, Четвертому проезду Домбрабад, улицам Чиланзарской и Катартал, Малой кольцевой автодороге.

ГУВД приносит извинения за временные неудобства.