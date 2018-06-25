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Выставка керамики в Риштане

В Риштане прошел первый фестиваль керамики

Хокимият Риштанского района
Общество
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В выставке керамики участвовали ремесленники со всего Узбекистана и иностранные туристы.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области прошел первый Международный фестиваль художников-керамистов и гончарных изделий.

В нем приняли участие ремесленники со всех регионов Узбекистана, сообщает хокимият Риштанского района.

Выставка керамики в Риштане
Хокимият Риштанского района
Выставка керамики в Риштане

"Организаторы решили проводить этот фестиваль на постоянной основе. В будущем планируется пригласить керамистов из Турции, Италии и Азербайджана", — сказал заместитель хокима Абдусалом Сиддиков.

Фестиваль также посетили туристы из Японии, Германии, Франции, Беларуси, Великобритании, Таджикистана и Казахстана.

Выставка керамики в Риштане
Хокимият Риштанского района
Выставка керамики в Риштане
Теги:
Узбекистан, Культура и искусство



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