В Риштане прошел первый фестиваль керамики

В выставке керамики участвовали ремесленники со всего Узбекистана и иностранные туристы.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области прошел первый Международный фестиваль художников-керамистов и гончарных изделий.

В нем приняли участие ремесленники со всех регионов Узбекистана, сообщает хокимият Риштанского района.

Хокимият Риштанского района Выставка керамики в Риштане

"Организаторы решили проводить этот фестиваль на постоянной основе. В будущем планируется пригласить керамистов из Турции, Италии и Азербайджана", — сказал заместитель хокима Абдусалом Сиддиков.

Фестиваль также посетили туристы из Японии, Германии, Франции, Беларуси, Великобритании, Таджикистана и Казахстана.