Арипов поручил прекратить строительство в русской части Самарканда

Премьер-министр отметил, что будут приняты строгие меры в отношении лиц, допустивших нарушения.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в русскую часть города Самарканда, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе хокимията.

"Да, премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Самарканд. Он ознакомился со строительными работами, которые проводят в исторической части города, и обратил внимание на прекращение строительных работ", - рассказал собеседник.

Арипов также отметил, что работы по строительству и благоустройству не должны нарушать исторический внешний вид зданий города, которые внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты строгие меры.

Напомним, что власти Самарканда приняли решение о прекращении строительных работ в русской части города 18 июня.

Согласно проведенному исследованию, возведение высотных зданий вблизи исторических объектов может привести к их повреждению, а также изменить облик района.

Специальные ведомства занимаются анализом ситуации и разрабатывают новый план благоустройства.