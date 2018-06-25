Парад к юбилею: Узбекистан поучаствует в показе военной техники в Баку

Мероприятие приурочено к 100-летию Вооруженных сил Азербайджана и пройдет на площади Азадлыг (Свободы).

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекистан во вторник примет участие в параде военной техники в столице Азербайджана Баку, сообщает РИА Новости.

Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана, оно пройдет на площади Азадлыг (Свободы) с использованием свыше 240 единиц военной техники и более 70 летательных аппаратов.

Среди единиц техники – принятые недавно на вооружение аппараты последнего поколения, то есть бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

К параду присоединятся четыре тысячи военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Специальной службы государственной охраны.

Кроме Узбекистана в параде примут участие представители Турции, Пакистана, Беларуси, ОАЭ, Бахрейна, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, России, Украины и Саудовской Аравии.