Целомудрие или вандализм: кто изуродовал фрески Баходира Джалала

Изображение на фреске узбекского художника "одели" в платье, а лицо прикрыли повязкой, напоминающей никаб.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Фрески народного художника Узбекистана, члена Академии художеств Узбекистана, лауреата Государственной премии Узбекистана Баходира Джалалова испортили в Коканде.

На своей странице в Facebook Джалалов написал, что реставраторы "одели" полуобнаженные фигуры, подрисовав им платья. Нижнюю часть лиц фигур закрыли повязками.

Сообщается, что заместитель хокима области велел отреставрировать фрески в соответствии с нормами ислама, то есть замазать обнаженную натуру.

Изначально художника самого просили отреставрировать фрески. Однако после того, как он попросил предоставить ему краски и другие материалы, а также условия для проживания, связь с руководством театра пропала, а реставрацию выполнил неизвестный "мастер".

Корреспондент Sputnik Узбекистан связался с Джалалом. Он рассказал, что на днях собирается с заместителем министра культуры республики посетить Коканд, чтобы на месте разобраться со сложившейся ситуацией и выяснить, кто же отдал приказ внести изменения во фрески и кто этот приказ выполнил.

Мы будем следить за развитием событий.

Между тем пользователи Сети негодуют по поводу варварского отношения к произведению искусства.

Некоторые назвали случившееся мракобесием и религиозным фанатизмом и высказали удивление, что руководство области забыло о защите авторских прав. Кто-то даже сравнил эти действия с уничтожением игиловцами исторических памятников в Пальмире.

Однако нашлись и те, кто отметил, что в Ферганской долине отношение к религии всегда более трепетное, так что автору другого нечего было и ждать.