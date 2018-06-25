Целомудрие или вандализм: кто изуродовал фрески Баходира Джалала

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Фрески народного художника Узбекистана, члена Академии художеств Узбекистана, лауреата Государственной премии Узбекистана Баходира Джалалова испортили в Коканде.
На своей странице в Facebook Джалалов написал, что реставраторы "одели" полуобнаженные фигуры, подрисовав им платья. Нижнюю часть лиц фигур закрыли повязками.
Сообщается, что заместитель хокима области велел отреставрировать фрески в соответствии с нормами ислама, то есть замазать обнаженную натуру.
Изначально художника самого просили отреставрировать фрески. Однако после того, как он попросил предоставить ему краски и другие материалы, а также условия для проживания, связь с руководством театра пропала, а реставрацию выполнил неизвестный "мастер".
Корреспондент Sputnik Узбекистан связался с Джалалом. Он рассказал, что на днях собирается с заместителем министра культуры республики посетить Коканд, чтобы на месте разобраться со сложившейся ситуацией и выяснить, кто же отдал приказ внести изменения во фрески и кто этот приказ выполнил.
Мы будем следить за развитием событий.
Между тем пользователи Сети негодуют по поводу варварского отношения к произведению искусства.
Некоторые назвали случившееся мракобесием и религиозным фанатизмом и высказали удивление, что руководство области забыло о защите авторских прав. Кто-то даже сравнил эти действия с уничтожением игиловцами исторических памятников в Пальмире.
Однако нашлись и те, кто отметил, что в Ферганской долине отношение к религии всегда более трепетное, так что автору другого нечего было и ждать.