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Цветы и памятные свечи

Скончался народный артист Узбекистана Хусан Шарипов

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Легендарный актер умер на 81-м году жизни.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Во вторник, 26 июня, скончался народный артист Узбекистана Хусан Шарипов, сообщает uznews.uz.

Ему было 80 лет.

Хусан Шарипов родился в 1937 году.

В 1963 году он окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт. Затем служил в Театре им. Мукими.

Он снялся в таких фильмах, как "Маленький лекарь", "Бомба", "Маклер", "Бедные люди", "Алиф Лейла", "Мальчики из Танги", "Шок", "Опаленные Кандагаром", "Тайное путешествие эмира", "Последняя инспекция", "Верните бабушку", "Бунт невесток", "Дуэль под чинарой".

В 1999 году был награжден орденом "Мехнат шухрати".




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