В Ташкент привезли афонские святыни

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В ташкентский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы доставлены афонские святыни, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.

В числе святынь чудотворный образ святого великомученика Георгия Победоносца и ковчег с частицами мощей святителя Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, великомученика Георгия, великомученика Димитрия Солунского, преподобного Антония Великого, преподобного Иосифа Исихаста, преподобного Серафима Саровского, а также частица Честного и Животворящего Креста Господня.

© www.pravoslavie.uz Афонские святыни доставлены в Ташкент

Святыни привез насельник болгарского монастыря Зограф отец Кирилл по благословению настоятеля обители архимандрита Амвросия. Перед соборной площадью их встречал глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. В своем приветственном слове он поблагодарил архимандрита Амвросия и отца Кирилла за предоставленную верующим Ташкентской епархии возможность приложиться к афонским святыням.