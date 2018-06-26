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Афонские святыни доставлены в Ташкент

В Ташкент привезли афонские святыни

© pravoslavie.uz
Общество
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Святыни привез насельник болгарского монастыря Зограф отец Кирилл по благословению настоятеля обители архимандрита Амвросия.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В ташкентский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы доставлены афонские святыни, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.

В числе святынь чудотворный образ святого великомученика Георгия Победоносца и ковчег с частицами мощей святителя Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, великомученика Георгия, великомученика Димитрия Солунского, преподобного Антония Великого, преподобного Иосифа Исихаста, преподобного Серафима Саровского, а также частица Честного и Животворящего Креста Господня.

Афонские святыни доставлены в Ташкент
© www.pravoslavie.uz
Афонские святыни доставлены в Ташкент

Святыни привез насельник болгарского монастыря Зограф отец Кирилл по благословению настоятеля обители архимандрита Амвросия. Перед соборной площадью их встречал глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. В своем приветственном слове он поблагодарил архимандрита Амвросия и отца Кирилла за предоставленную верующим Ташкентской епархии возможность приложиться к афонским святыням.




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