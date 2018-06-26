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Купол мечети

В Ташкенте назначили нового главного имам-хатиба

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
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Главным имам-хатибом столицы стал заместитель Управления мусульман Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шейх Абдулазиз Мансур назначен главным имам-хатибом Ташкента.

Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Шейх Абдулазиз Мансур назначен главным имам-хатибом Ташкента
Фото: пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Шейх Абдулазиз Мансур назначен главным имам-хатибом Ташкента

Он также стал имам-хатибом соборной мечети "Минор" Юнусабадского района.

Отмечается, что Абдулазиз Мансур сохранит пост заместителя Управления мусульман, который занимает с 2006 года.

Анвар кори Турсунов
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Соответствующее решение было принято на собрании имамов Ташкента в мечети Шейха Зайниддина во вторник, 26 июня.

Занимавший ранее пост главного имам-хатиба Ташкента Анвар-кори Турсунов скончался 13 июня. После Анвара-кори эту должность временно занимали Эргаш Рустамов и Рахимберди Рахмонов.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Религия



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