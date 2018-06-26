В Ташкенте назначили нового главного имам-хатиба

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шейх Абдулазиз Мансур назначен главным имам-хатибом Ташкента.
Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
Он также стал имам-хатибом соборной мечети "Минор" Юнусабадского района.
Отмечается, что Абдулазиз Мансур сохранит пост заместителя Управления мусульман, который занимает с 2006 года.
Занимавший ранее пост главного имам-хатиба Ташкента Анвар-кори Турсунов скончался 13 июня. После Анвара-кори эту должность временно занимали Эргаш Рустамов и Рахимберди Рахмонов.