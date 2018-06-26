В Ташкенте назначили нового главного имам-хатиба

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шейх Абдулазиз Мансур назначен главным имам-хатибом Ташкента.

Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Фото: пресс-служба Управления мусульман Узбекистана Шейх Абдулазиз Мансур назначен главным имам-хатибом Ташкента

Он также стал имам-хатибом соборной мечети "Минор" Юнусабадского района.

Отмечается, что Абдулазиз Мансур сохранит пост заместителя Управления мусульман, который занимает с 2006 года.

Соответствующее решение было принято на собрании имамов Ташкента в мечети Шейха Зайниддина во вторник, 26 июня.

Занимавший ранее пост главного имам-хатиба Ташкента Анвар-кори Турсунов скончался 13 июня. После Анвара-кори эту должность временно занимали Эргаш Рустамов и Рахимберди Рахмонов.