Сотрудники ГУВД Ташкента помогают в ремонте детского сада

Реконструкция и благоустройство затронут территорию и само здание детского сада № 412 в Шайхантахурском районе столицы Узбекистана: появится отдельная столовая и игровой зал.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента участвуют в работах по капитальному ремонту детского сада № 412 в Шайхантахурском районе.

У детского сада довольно большая территория – свыше одного гектара. Она, как и само здание, нуждалась в благоустройстве, сообщила пресс-служба ГУВД.

"Капремонт начали буквально на следующий день после визита, что вселило в нас уверенность: слова с дело не разойдутся. Глядя на ударный труд рабочих, у нас "родились" идеи, как сделать наш детсад лучше, помещения – комфортабельными, уютными, как максимально полезно использовать каждый метр площади двора", - поделилась заведующая детским садом № 412 Лобар Дадабаева.

У детского сада появится отдельная столовая, в группах больше места отведут под развивающие занятия и игровой зал.

© ГУВД г. Ташкента ГУВД г. Ташкента участвует в работах по капитальному ремонту детского сада в Шайхантахурском районе

"Пригласим архитекторов ландшафтного дизайна – нужно больше зелени во дворе, фонтан хотим построить, бассейн больше того, что есть у нас. Мы решили отказаться от бетонирования игровых площадок на улице – лучше, если будут зеленые зоны, скорее всего, это будет искусственный газон", - добавила заведующая.

© ГУВД г. Ташкента ГУВД г. Ташкента участвует в работах по капитальному ремонту детского сада в Шайхантахурском районе

По ее словам, во дворе обязательно будет спортивная площадка, включая баскетбольную и волейбольную, футбольное поле. Организуют площадку для занятий по изучению Правил дорожного движения.

Сотрудники ГУВД уделяют много внимания тому, чтобы в помещениях было не только красиво, но и тепло, сухо, удобно - в некоторых помещениях уже установлены стеклопакеты.