Налетай, подешевело: снижены цены на "красивые" номера для автомобилей

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа через онлайн-аукционы продала автономера в трех категориях.
За прошедшую неделю через онлайн-аукцион УзРТСБ продано 74 автомобильных номерных знака, из них 12 — юридическим лицам, 62 — физическим лицам. Общая сумма реализованных государственных номерных знаков превысила 976,9 миллиона сумов.Sputnik Узбекистан.
Среди покупателей лидируют автолюбители столицы и Ташкентской области, доля которых составила 38% от общего количества сделок. Следующими в списке стоят покупатели из Бухарской области с долей 11%. Третья позиция принадлежит водителям машин Самаркандской и Ферганской областей с долей по 10%. Общее количество остальных регионов составляет 31%.