Налетай, подешевело: снижены цены на "красивые" номера для автомобилей

За неделю через биржевые онлайн-аукционы продано 74 автономера на 977 миллионов сумов, среди покупателей лидируют жители столицы и области.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа через онлайн-аукционы продала автономера в трех категориях.

За прошедшую неделю через онлайн-аукцион УзРТСБ продано 74 автомобильных номерных знака, из них 12 — юридическим лицам, 62 — физическим лицам. Общая сумма реализованных государственных номерных знаков превысила 976,9 миллиона сумов.

В результате торгов 65% совершенных сделок приходятся на автономера премиум-класса (три одинаковые цифры или два нуля с любой стороны номера). На вторую категорию пришлось 23% сделок — речь идет о "зеркальных" номерах, которые читаются с любой стороны одинаково (например, 808 или 020), или имеют два нуля перед любой цифрой (002). Третью категорию госзнаков выбрали 12% покупателей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Среди покупателей лидируют автолюбители столицы и Ташкентской области, доля которых составила 38% от общего количества сделок. Следующими в списке стоят покупатели из Бухарской области с долей 11%. Третья позиция принадлежит водителям машин Самаркандской и Ферганской областей с долей по 10%. Общее количество остальных регионов составляет 31%.