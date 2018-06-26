В университете Инха обсудят повышение уровня жизни и соцзащиты населения

"Буюк Келажак" и Центр "Стратегия развития" организовали форум "Узбекистан 2035" с участием "мозговых центров" и министерств и ведомств республики.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Впервые 28-29 июня в Ташкенте в Университете Инха состоится форум "Узбекистан 2035", где пройдут обсуждения концепции стратегии развития Узбекистана до 2035 года.

Во время пленарных сессий будут обсуждаться повышение уровня жизни и соцзащиты населения, развитие промышленности, наук, образования, а также человеческого капитала.

Организаторами мероприятия выступают МННО "Буюк Келажак" и Центр "Стратегия развития". В Форуме ожидается участие представителей Законодательной Палаты и Сената Олий Мажлиса, Аппарата Президента, министерств и ведомств Узбекистана, "мозговых центров", международных организаций, дипломатических представительств и международных экспертов.