Во сколько Минфин Узбекистана оценил свой фирменный логотип

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Минфин Узбекистана объявил конкурс на разработку логотипа ведомства, сообщает официальный сайт министерства.
Работы принимаются с 25 июня по 5 июля, а итоги будут подведены в середине следующего месяца.
"В целях разработки современного, оригинального и легко узнаваемого логотипа Министерства финансов Республики Узбекистан объявляется конкурс, в котором могут принять участие профессиональные графические дизайнеры, художники и креативные лица, владеющие художественными навыками. Идейно-смысловое наполнение логотипа должно соответствовать специфике деятельности министерства, а также правовым, культурным и эстетическим нормам", — говорится в положении конкурса.
Претендентов на главный приз — премию в 4,3 миллиона сумов (или почти 500 долларов) предупредили об ответственности за нарушение авторских и смежных прав.