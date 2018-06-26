Во сколько Минфин Узбекистана оценил свой фирменный логотип

Министерство Финансов Узбекистана объявило конкурс на разработку логотипа, победителю достанется денежный приз в 4,3 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Минфин Узбекистана объявил конкурс на разработку логотипа ведомства, сообщает официальный сайт министерства.

Работы принимаются с 25 июня по 5 июля, а итоги будут подведены в середине следующего месяца.

"В целях разработки современного, оригинального и легко узнаваемого логотипа Министерства финансов Республики Узбекистан объявляется конкурс, в котором могут принять участие профессиональные графические дизайнеры, художники и креативные лица, владеющие художественными навыками. Идейно-смысловое наполнение логотипа должно соответствовать специфике деятельности министерства, а также правовым, культурным и эстетическим нормам", — говорится в положении конкурса.

© sputnik /Антон Курилкин Логотип Бухары поменяют из-за критики активистов

Помимо непосредственного графического исполнения конкурсантам необходимо приложить к нему пояснительную записку, где раскрывается замысел автора.

Претендентов на главный приз — премию в 4,3 миллиона сумов (или почти 500 долларов) предупредили об ответственности за нарушение авторских и смежных прав.