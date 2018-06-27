Следователи назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе инспекции работы следствия на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье заслушал доклад следователей, который подтверждает, что причиной крушения стала ошибка пилотов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Петренко добавила, что следователи во взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) посекундно восстановили историю полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за чего в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость.

"Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа", - цитирует Петренко РИА Новости.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.