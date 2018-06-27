Истинные аксакалы: узбеки побили рекорд по продолжительности жизни

Средний показатель жизни на пенсии в Узбекистане составил 20 лет для женщин и 9,7 года для мужчин.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Мужчины-узбекистанцы побили рекорд среди жителей СНГ по продолжительности жизни на пенсии, сообщает портал "Новости Узбекистана".

По данным экспертов, в Узбекистане ожидаемая продолжительность жизнь составляет 75 лет для женщин и 69,7 года – для мужчин.

Специалисты вычли из этих цифр пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 для мужчин) и подсчитали, что женщины в Узбекистане смогут прожить на пенсии в среднем 20 лет, а мужчины – 9,7 года.

Средний показатель составил 29,7 и оказался самым высоким по СНГ.

Для сравнения, средний показатель в России равен 29,6 года с продолжительностью жизни на пенсии у мужчин в 6,4 года и у женщин – 23,2 года.

На третьем месте – Беларусь, где общий показатель равен 27 годам. В этой стране срок жизни на пенсии у женщин немного превышает 21 год, а у мужчин – около 6 лет.

Самые низкие показатели в этой области у Казахстана, где общий срок ухода на пенсию составляет 63 года, а продолжительность жизни у мужчин – 67 лет, у женщин – 75 лет.