Вузы Узбекистана хотят войти в глобальный рейтинг университетов

Напомним, в марте Министерство высшего и среднего специального образования и научная компания Elsevier подписали национальное стратегическое соглашение "Наука 2020".

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Накануне прошла встреча министра высшего и среднего специального образования Иномджона Маджидова с региональным директором по России и странам СНГ рейтингового агентства университетов мира Times Higher Education Егором Яблоковым и региональным директором по Центральной Азии компании Elsevier Алией Оспановой. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Стороны обсудили возможность вступления узбекских вузов в международную систему рейтингов университетов.

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Также ректорам вузов рассказали, каким критериям должен соответствовать университет, чтобы войти в рейтинг, в частности, речь шла о публикационной активности ученых в базе данных Scopus компании Elsevier.

Напомним, в марте Министерство высшего и среднего специального образования и научная компания Elsevier подписали национальное стратегическое соглашение "Наука 2020".

THE World University Rankings — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения при участии международной научно-аналитической платформы Scopus компании Elsevier. Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов.