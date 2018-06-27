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Филиал школы в Чиракчинском районе

Родительским комитетам в Узбекистане дадут больше полномочий

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана
Общество
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Основная цель таких организаций – обеспечение прозрачности в системе образования, считает министр Шерзод Шерматов.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время пересмотрят функции родительских комитетов в школе, сообщает портал "Новости Узбекистана".

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Sputnik / Виталий Аньков
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По мнению руководителя Министерства народного образования Шерзода Шерматова, основная цель подобных организаций – обеспечение прозрачности в системе образования.

Он предложил расширить полномочия родительских комитетов и вовлечь их во все сферы деятельности школы.

Одна из возможных функций – общественный контроль денежных средств, которые собирают в школе с родителей.

Кроме того, родительские комитеты должны способствовать развитию школы, улучшению качества образовательного процесса, повышению авторитета учителя.

На данный момент эти организации решают узкий круг задач в классах – занимаются сбором денег на те или иные нужды школьников.

Напомним, что Шерзод Шерматов возглавил Министерство народного образования Узбекистана 21 июня, на этом посту он сменил Улугбека Иноятова.

Новый глава ведомства попросил узбекистанцев анонимно присылать свои предложения по реформированию системы образования в республике.

Кроме того, с июня в Узбекистане занимаются подготовкой качественных школьных учебников по международным стандартам.

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Теги:
Министры, реформа, Образование, Школа



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