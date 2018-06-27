С чистого листа: министр рассказал об изменениях в системе образования

Сегодня профессия преподавателя полностью потеряла привлекательность, молодежь мечтает о работе юриста, программиста или бизнесмена.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Если вернуться на 25 лет назад и 7-8-летнего ребенка спросить, кем он хочет стать, когда вырастет, он, не раздумывая, ответил бы, что хочет быть преподавателем. Сегодня эта профессия полностью потеряла привлекательность. Молодежь мечтает о работе юриста, программиста, дипломата или бизнесмена. Тому есть много причин.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил важную и ответственную миссию министру народного образования Шерзоду Шерматову. Он должен полностью восстановить значимость профессии преподавателя – так, чтобы вернуться на четверть века назад.

На шестой день своего назначения новый министр народного образования провел первую встречу с журналистами.

На брифинге, который прошел в здании Министерства народного образования в Мирзо-Улугбекском районе, представили сведения о структуре системы образования и изменениях в деятельности преподавателей.

Напомним, сразу после снятия с поста министра народного образования Улугбека Иноятова на его место назначили Шерзода Шерматова.

Он начал свою работу с того, что попросил узбекистанцев прислать предложения по реформированию системы образования.

На третий день количество предложений перевалило за три тысячи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил перед Шерматовым следующую задачу: "Министерство образования должно стать одним из важнейших министерств".

Основная миссия министерства

По словам нового министра народного образования, он в первую очередь начал работу по определению главных целей ведомства. И найти ответ на этот вопрос было весьма непросто.

Теперь основной задачей Министерства народного образования считается подготовка высококвалифицированного и гармонично развитого поколения.

"Всю работу мы должны направить на достижение этой цели. Все лишнее и не относящееся к ее достижению, в частности, отчеты, будет отменено", - сказал Шерматов.

Качество, справедливость и прозрачность

Министр народного образования в своем выступлении заявил, что министерство определило три основных принципа своей деятельности.

"Первый принцип – качество. Теперь при выполнении любой задачи в первую очередь будут обращать внимание на качество. Это очень важный вопрос. К сожалению, в области качества образования нужно очень много сделать", - заявил Шерматов.

Второй принцип – справедливость. В этом вопросе необходимо заслужить доверие народа.

"Если не будет справедливости, люди не смогут доверять министерству. Если же мы ее добьемся, скажем так, то никто не будет задумываться, где найти знакомых, чтобы поступить в Университет Инха", - заявил министр.

Третий принцип – прозрачность. Шерматов отметил, что сегодня этот принцип должен соблюдаться во всех делах.

"Если мы будем руководствоваться этими тремя принципами, тогда сможем достичь поставленных целей", - добавил руководитель Министерства народного образования.

В то же время новый руководитель не спешит давать какие-либо обещания журналистам.

"Об этом наш президент тоже сказал, в данной сфере накопилось множество проблем. Есть представление, что вот - пришел новый руководитель и все решится за один день. Конечно же, это неправильно. Все будет решаться поэтапно. Сегодня мы занимаемся анализом предложений, поступающих от народа", - сказал Шерматов.

Сегодня Силиконовую долину строят "ботаники"

Шерзод Шерматов рассказал и об учебном процессе в школах, о различиях между отличниками и двоечниками.

"В прошлом те дети, которые плохо успевали в школе, озорничали больше и пытались завоевать себе авторитет, смеялись над отличниками, называли их "ботаниками". Однако сейчас все меняется. Именно "ботаники" успели стать крупнейшими миллиардерами в Силиконовой долине. Если мы в нашем обществе сможем уважать образованную молодежь, тогда и у нас появятся такие крупные специалисты. Если же в Узбекистане авторитет останется у менее образованных, то развития никогда не будет", - считает министр.

Министерство начнет жизнь с чистого листа

Министр народного образования в своей речи рассказал, что президент дал указание уволить всех руководителей управлений министерства и начать работу с чистого листа.

В настоящее время началась работа по увольнению начальников управлений и отделов.

"Думаем, это будет нелегко и приведет к определенным трудностям. Но если мы этого не сделаем, в будущем весьма сложно будет осуществлять глобальные и результативные изменения", - сказал министр.

Шерматов не исключил, что начальники управлений и отделов, пройдя аттестацию, смогут сохранить места и продолжить работу в новой структуре министерства.