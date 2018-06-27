Солнце, горы и вода: где летом отдыхают узбекистанские дети

В 2018 году в республике открыли более 1300 детских оздоровительных лагерей, в них успеют отдохнуть около 30 тысяч детей.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Летние каникулы в самом разгаре и большинство мальчишек и девчонок проводят их в летних оздоровительных лагерях. Этим летом в Узбекистане их открыто свыше 1300, за три месяца в них отдохнут более 30 тысяч детей.

Лучший лагерь, он какой?

Вряд ли найдется хотя бы один взрослый, который в своем детстве ни разу не отдыхал в летнем лагере. Практически все современные родители охотно расскажут про костры, дискотеки, соревнования и главных ритуалах: намазать зубной пастой лицо, спрятать тапки, устроить фокус с падающим потолком и прочем.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Психолог Нагорнова о том, как правильно подобрать летний отдых для ребенка

Бывают, конечно, и те, у кого история с летними лагерями не сложилась, они не вспоминают о проведенном там времени, и детей своих туда отправлять не стремятся. Однако как ни крути летний лагерь — это особое место, и оно было в жизни практически каждого сегодняшнего взрослого, выросшего в эпоху Союза. Лишать такой возможности свое любимое чадо — большая ошибка. Поэтому давайте вместе разбираться, куда отправить ребенка на отдых.

Самыми популярными в Узбекистане считаются летние лагеря в горно-курортной зоне Ташкентской области. По данным опроса сайта potrebiteli.uz, в 2107 году в пятерку лучших детских лагерей вошли "Happy summer", "Радуга", "Семург", "Сокол" и "Конструктор". Все они расположены в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Бостанлыкский район — один из самых живописных уголков Узбекистана, его еще часто называют "узбекской Швейцарией". В течение многих десятков лет он считается туристским центром страны, поскольку сосредотачивает огромное количество пансионатов, оздоровительных лагерей, домов отдыха, туристских баз и гостиниц. Также на территории района находится много природных и археологических памятников (мазары, мечети, остатки древних городищ). Все это делает места отдыха наших детей действительно уникальными.

Поэтому совсем неудивительно, что именно горные лагеря лидируют по посещаемости. Ведь какой родитель не мечтает, чтобы его ребенок провел лето на чистом воздухе, вдали от городского шума и без гаджетов.

На сегодняшний день выбор детских лагерей в Узбекистане большой, а значит есть место конкуренции. Она выражается, прежде всего, в создании особенных условий, питании, развлекательных программах. Многие детские лагеря находятся на попечении государственных ведомств или крупных национальных компаний. В последние годы также стали появляться и частные летние лагеря.

В этом году в Узбекистане действуют 206 стационарных лагеря, а также организованы 978 дневных лагерей и 129 лагерей труда и отдыха для учащихся колледжей и лицеев. Ежегодно государство выделяет по несколько тысяч бесплатных путевок детям из Приаралья. Профсоюзы обеспечивают каждый год бесплатными и льготными путевками детей из социально уязвимых семей через коллективные договоры и соглашения, детей-сирот, а также воспитанников детских домов и для детей с ограниченными физическими возможностями.

Запасайтесь путевкой вовремя

Признаться честно, в популярные летние лагеря в конце июня уже сложно достать путевки. Некоторые родители бронировали места еще в феврале, а выкупали их с марта по май. Но это совсем не значит, что, если вы вдруг в конце июня спохватились, и решили отправить ребенка в лагерь, вы не сможете это сделать. Можно изучить другие варианты в том же Бостанлыкском районе, есть еще десяток других мест для отдыха.

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Что касается самой процедуры приобретения путевок в оздоровительные лагеря, она совсем не сложная. Сотрудники госучреждений легко делают это каждый год через профсоюзы, остальным родителям — в помощь сайты туристических компаний, где еще и на дом путевку доставят.

Цены на путевки в популярные лагеря на первую смену стартовали от 900 тысяч до 1,6 миллиона сумов, к середине лета цены немного подросли — от одного миллиона и выше. Можно найти и дешевые путевки, но это уже не столь популярные летние лагеря. Сами дети и родители отмечают, что третья и четвертая смены — наиболее интересные и комфортные с точки зрения погодных условий. Особый спрос – к программе лагеря.

Для современных детей, особенно подростков, детский лагерь — это место, где не только можно найти новых друзей, весело и с пользой провести время, но и суметь проявить себя, заняться любимым делом. Поэтому лагеря как бы заочно соревнуются между собой, предлагая с каждым годом все более усовершенствованные программы.

Так, в лагерях можно получить знания по бизнесу и экономике, поднатаскаться в иностранном языке, научиться танцевать, создавать сайты, сыграть роль в спектакле. Еще один важный аспект жизни в летнем лагере — налаживание социальных связей, умение общаться.

Практически все летние лагеря делают особую ставку на познавательную часть. Отдых здесь ни в коем случае не должен ассоциироваться с учебой, и организаторы хорошо понимают это, поэтому строят все общение с детьми через игры, конкурсы и соревнования.

К примеру, программа в летнем лагере "Сокол" в этом году посвящана всем континентам — Европе, Азии, Африке, Австралии, Южной и Северное Америке. Ребята участвуют в интересных приключениях и квестах, а также знакомятся в развлекательной форме с древней и современной культурой какого-то конкретного материка. Это помимо того, что они каждый день рисуют, танцуют, купаются и говорят на английском.

Хорошее питание — еще один большой плюс в выборе летнего лагеря. Что ни говори, а в Узбекистане все — от млада до велика — любят вкусно поесть, и летние лагеря стараются в этом плане держать планку. Поэтому, выбирая место отдыха для ребенка, изучите меню. Как правило, в хороших лагерях шестиразовое питание.

Летний лагерь возле дома

Если у родителей нет возможности или особого желания отправлять ребенка в горный лагерь, можно воспользоваться услугами дневного школьного лагеря или детского центра творчества. Для работающих родителей — это очень хорошая возможность занять ребенка чем-то полезным.

Программы летних лагерей при образовательных центрах настолько разнообразны, что порой действительно трудно определиться, в какой именно идти. Есть и айтишные, и с уклоном в обучение иностранных языков, и насыщенные исключительно творчеством.

Кроме того, детей вывозят на экскурсии по городу, водят купаться в бассейны. В общем ребенок вовлечен в активную жизнь и общение. Цены на городские летние лагеря при образовательных центрах варьируются от 500 тысяч сумов и выше за 10 дней. В сравнении с некоторыми горными лагерями выходит чуть дороже, но зато не надо переживать, как там "13-летний малыш" ведет себя: он каждый вечер дома, да и его телефон в зоне доступа.

Каникулы продолжаются, а значит сделать для детей это лето ярким на события и полезным еще не поздно.