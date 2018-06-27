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Узбекистанцы просят запретить незаконную расклейку объявлений

© Sputnik / Александр Кожохин
Общество
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19931

Граждане недовольны тем, что объявления, расклеенные повсюду, нарушают эстетический вид населенных пунктов.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Узбекистанцы просят запретить расклейку объявлений в неустановленных местах. Петиция с таким предложением появилась на портале коллективных обращений Mening Fikrim.

Граждане жалуются, что листовки можно встретить повсюду: на столбах, остановках, гаражах, деревьях и скамейках. По мнению жителей республики, объявления в неустановленных местах нарушают эстетический вид населенных пунктов, а также мешают соблюдать санитарные нормы.

Узбекистанцы предлагают организовать специальные стенды для размещения объявлений и установить ответственность за расклейку рекламы в неположенных местах.

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