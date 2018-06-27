Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Узбекский лидер подчеркнул, что деятельность журналистов "жизненно необходима для того, чтобы довести до населения всю значимость работы по модернизации и обновлению страны".

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником.

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"Благодаря усилиям, таланту и мастерству представителей этой благородной профессии средства массовой информации становятся все более близки к жизни народа, его радостям и заботам, играют незаменимую роль в формировании нового, демократического облика Узбекистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте узбекского лидера.

В поздравлении отмечается, что в годы независимости республики количество средств массовой информации увеличилось в стране почти в четыре раза и достигло 1500.

Кроме того, президент подчеркивает, что в республике приветствуется атмосфера гласности, объективного анализа и критики в публикациях и телерадиопередачах.

Также Мирзиёев обратил внимание на совершенствование деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана, укрепление его материально-технической базы, повышение ставок авторского вознаграждения.