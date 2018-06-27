Apple обещала защитить iPhone от быстрого взлома

Согласно новым функциям, через час после того, как телефон в последний раз разблокировали, его можно будет заряжать, но для передачи данных с устройства и на него через порт потребуется сперва ввести пароль.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Американская компания Apple изменит настройки в операционной системе iPhone, чтобы защитить устройства от возможности быстрого взлома и получения доступа к данным телефона.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Apple представила новую систему iOS 12

Компания намерена ограничить возможность передачи данных через порт телефона через час после последней разблокировки устройства. Как отмечает издание, через час после того, как телефон в последний раз разблокировали, его "можно будет заряжать, но для передачи данных с устройства и на него через порт потребуется сперва ввести пароль", — сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Эти изменения будут включены в новую версию программного обеспечения телефонов. Как отмечает издание, благодаря нововведениям правоохранительным органам сложнее будет получить доступ к смартфонам Apple через несколько дней или месяцев после того, как ими пользовались последний раз. Обычно для таких целей власти использовали специальные устройства, которые подсоединялись к телефонам через разъем.

Как заявил газете представитель Apple Фред Сайнс, компания постоянно укрепляет безопасность устройств и устраняет уязвимости в своих продуктах. При этом он подчеркнул, что "улучшения в области безопасности не направлены на то, чтобы помешать" работе правоохранительных органов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.