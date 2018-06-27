20:56 27 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Мобильный телефон

Apple обещала защитить iPhone от быстрого взлома

© Sputnik / Константин Родиков
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0

Согласно новым функциям, через час после того, как телефон в последний раз разблокировали, его можно будет заряжать, но для передачи данных с устройства и на него через порт потребуется сперва ввести пароль.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Американская компания Apple изменит настройки в операционной системе iPhone, чтобы защитить устройства от возможности быстрого взлома и получения доступа к данным телефона.

Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Apple представила новую систему iOS 12
Компания намерена ограничить возможность передачи данных через порт телефона через час после последней разблокировки устройства. Как отмечает издание, через час после того, как телефон в последний раз разблокировали, его "можно будет заряжать, но для передачи данных с устройства и на него через порт потребуется сперва ввести пароль", — сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Эти изменения будут включены в новую версию программного обеспечения телефонов. Как отмечает издание, благодаря нововведениям правоохранительным органам сложнее будет получить доступ к смартфонам Apple через несколько дней или месяцев после того, как ими пользовались последний раз. Обычно для таких целей власти использовали специальные устройства, которые подсоединялись к телефонам через разъем.

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Не слушай, Алиса, или Не "ок", Google: что телефоны знают о своих владельцах
Как заявил газете представитель Apple Фред Сайнс, компания постоянно укрепляет безопасность устройств и устраняет уязвимости в своих продуктах. При этом он подчеркнул, что "улучшения в области безопасности не направлены на то, чтобы помешать" работе правоохранительных органов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Теги:
Apple



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Биткоин, архивное фото
    Борьба за тенге

    Позицию Национального банка Казахстана в отношении криптовалют прокомментировал руководитель миссии по стране Марк Хортон.

  • Пациент в больничной палате. Архивное фото
    Тревожный диагноз

    В Кыргызстане 11 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву – специалисты ждут результатов из лаборатории.

  • Трудовые мигранты у мечети Кул-Шариф в Казани
    Рабочие условия

    Как изменения российского рынка труда отразятся на формах трудовой миграции, в особенности для граждан Таджикистана и Узбекистана – в материале Sputnik.

  • Здание министерства иностранных дел России в Москве
    Актуальный формат

    МИД России подчеркнул востребованность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

  • Ростов-на-Дону, архивное фото
    По-братски

    Ростов-на-Дону стал седьмым российским городом, с которым у Минска установлены побратимские отношения.

  • Учащиеся школы №3 на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Сухуме
    Быть в форме

    Министр образования Абхазии издал приказ о введении обязательной школьной формы. О чем этот документ и как его приняли родители и школьники, читайте в материале Sputnik.

  • Армен Ашотян
    Надо поторопиться!

    Соглашение Армения-ЕС должно быть ратифицировано до выборов в Европарламент в 2019 году, считают в Парламентской ассамблее "Евронест".

  • Еврофонды
    Дурной пример

    Ликвидация банка ABLV в Латвии стала одной из причин задержки вступления Болгарии в "прихожую еврозоны" - систему ERM-2.

  • Министерство финансов Литовской Республики
    В ловушке

    Министр финансов Литвы Вилюс Шапока предрек Литве попадание в "ловушку среднего дохода" из-за сокращения финансовой помощи ЕС.

  • Тараклия
    Таинственная инфекция

    Все 25 детей, госпитализированных из оздоровительного лагеря "Чайка" в Тараклии с подозрением на отравление, будут выписаны, но источник болезни пока не найден.

  • Морская мина времен Второй мировой войны
    Тяжелое наследие

    Наследие двух мировых войн в виде старых мин мешает строительству газопровода Balticconnector, который соединит газовые системы Эстонии и Финляндии.

  • Разминирование Южной Осетии
    Взрывная находка

    Саперы центра "Лидер" МЧС России обнаружили в одном из сел Южной Осетии снаряды от автоматической пушки и гранаты.

  • Биткоин, архивное фото
    Борьба за тенге

    Позицию Национального банка Казахстана в отношении криптовалют прокомментировал руководитель миссии по стране Марк Хортон.

  • Пациент в больничной палате. Архивное фото
    Тревожный диагноз

    В Кыргызстане 11 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву – специалисты ждут результатов из лаборатории.

  • Трудовые мигранты у мечети Кул-Шариф в Казани
    Рабочие условия

    Как изменения российского рынка труда отразятся на формах трудовой миграции, в особенности для граждан Таджикистана и Узбекистана – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
СПУТНИК_В Бронницах испекли торт с фигурой Лионеля Месси
Сладкий Месси: в Бронницах отметили день рождения аргентинского нападающего
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054