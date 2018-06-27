Apple обещала защитить iPhone от быстрого взлома

Согласно новым функциям, через час после того, как телефон в последний раз разблокировали, его можно будет заряжать, но для передачи данных с устройства и на него через порт потребуется сперва ввести пароль.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Американская компания Apple изменит настройки в операционной системе iPhone, чтобы защитить устройства от возможности быстрого взлома и получения доступа к данным телефона.
Компания намерена ограничить возможность передачи данных через порт телефона через час после последней разблокировки устройства. Как отмечает издание, через час после того, как телефон в последний раз разблокировали, его "можно будет заряжать, но для передачи данных с устройства и на него через порт потребуется сперва ввести пароль", — сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.
Эти изменения будут включены в новую версию программного обеспечения телефонов. Как отмечает издание, благодаря нововведениям правоохранительным органам сложнее будет получить доступ к смартфонам Apple через несколько дней или месяцев после того, как ими пользовались последний раз. Обычно для таких целей власти использовали специальные устройства, которые подсоединялись к телефонам через разъем.
Как заявил газете представитель Apple Фред Сайнс, компания постоянно укрепляет безопасность устройств и устраняет уязвимости в своих продуктах. При этом он подчеркнул, что "улучшения в области безопасности не направлены на то, чтобы помешать" работе правоохранительных органов.
Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.