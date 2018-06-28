В Узбекистане будут выдавать беспроцентные кредиты на поддержку стартапов

Также молодежь сможет приобретать имущество в лизинг по ставке семь процентов годовых.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Узбекистане утверждена государственная программа Yoshlar – kelajagimiz, в рамках которой молодежи будут выдавать беспрецедентные льготные кредиты на поддержку стартапов, сообщает Podrobno.uz.

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Программа запускается по всей республике с 1 июля 2018 года, а ее основным реализатором станет создаваемый при Союзе молодежи фонд Yoshlar – kelajagimiz.

Он будет предоставлять молодежи через коммерческие банки льготные кредиты и имущество в лизинг со ставкой семь процентов годовых, а также выдавать поручительства по кредитам, получаемым в рамках госпрограммы, на сумму не более 50% от размера кредита.

Кроме того, фонд сможет принимать участие в предпринимательских проектах в размере не более 50% от их стоимости с последующей реализацией этой доли в течение пяти лет.

Льготные кредиты и имущество в лизинг будут предоставляться сроком до 5 лет с льготным периодом до 12 месяцев через Национальный банк, АИКБ "Ипак Йули", АК "Народный банк" и АКБ "Хамкор банк".

Финансирование молодежных инициатив будет осуществляться на основе типовых бизнес-планов, разрабатываемых Торгово-промышленной палатой совместно с коммерческими банками. При этом выделение средств свыше 2 миллиардов сумов осуществляется только после согласования бизнес-планов с Национальным агентством проектного управления.

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Предварительное рассмотрение и отбор заявок на предоставление льготных кредитов и имущества в лизинг будут проводить специальные районные комиссии.

Они на основе результатов подворового обхода каждого домохозяйства, инвентаризации имеющейся инфраструктуры, анализа видов трудовой деятельности, которыми желает заниматься молодежь, а также отбора заявок на предоставление льготных кредитов и имущества в лизинг сформируют адресные списки молодежных инициатив.

Республиканская комиссия по развитию молодежного предпринимательства по мере представления, но не позднее 1 августа 2018 года и 25 декабря – в последующие годы, будет утверждать эти списки, а затем отправлять их в фонд и коммерческие банки для предоставления льготных кредитов и имущества в лизинг.

Срок рассмотрения коммерческими банками заявок на предоставление льготных кредитов и имущества в лизинг не должен превышать трех рабочих дней.