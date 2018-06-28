Международный день семьи начнут отмечать в Узбекистане

С 2019 года праздник будет проходить в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 15 мая.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. В Узбекистане начнут отмечать Международный день семьи, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Sputnik Узбекистан Сколько денег мигрант отправляет домой

Праздник, который будет отмечаться 15 мая, закреплен постановлением президента "Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан" и резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) от 1993 года, его начнут отмечать с 2019 года.

До 1 сентября 2018 года Научно-практический исследовательский центр "Оила" должен внести в кабинет министров проект распоряжения.

В день праздника и перед ним в Узбекистане будут проводить спортивные и культурные мероприятия, ответственность за которые возложена на ряд ведомств – Министерство физической культуры и спорта, Министерство культуры, Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей.

Основная цель – направить внимание общественности на проблемы и трудности института семьи в республике и найти оптимальные решения.

Кроме того, постановление закрепляет концепцию укрепления семьи в Узбекистане. Каждый квартал "Оила" будет предоставлять правительству результаты ее координации и мониторинга ситуации.