Международный день семьи начнут отмечать в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. В Узбекистане начнут отмечать Международный день семьи, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Праздник, который будет отмечаться 15 мая, закреплен постановлением президента "Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан" и резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) от 1993 года, его начнут отмечать с 2019 года.
До 1 сентября 2018 года Научно-практический исследовательский центр "Оила" должен внести в кабинет министров проект распоряжения.
В день праздника и перед ним в Узбекистане будут проводить спортивные и культурные мероприятия, ответственность за которые возложена на ряд ведомств – Министерство физической культуры и спорта, Министерство культуры, Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей.
Основная цель – направить внимание общественности на проблемы и трудности института семьи в республике и найти оптимальные решения.
Кроме того, постановление закрепляет концепцию укрепления семьи в Узбекистане. Каждый квартал "Оила" будет предоставлять правительству результаты ее координации и мониторинга ситуации.