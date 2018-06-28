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Президент поручил отремонтировать дома и дороги

Президент поручил отремонтировать более 140 тысяч домов

Пресс-служба Шавката Мирзиёева
Общество
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Работы проводятся в рамках реализации масштабных государственных программ благоустройства "Обод кишлок" и "Обод махалла".

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 27 июня провел видеоселекторное заседание, посвященное реализации программ благоустройства "Обод кишлок" и "Обод махалла", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент провел видеоселекторное совещание по благоустройству
Пресс-служба Шавката Мирзиёева
Президент провел видеоселекторное совещание по благоустройству

В соответствии с указом главы государства в 2018 году в 386 селах 159 районов осуществляются строительство и реконструкция значимых объектов.

"В этих селах предусмотрены ремонт 142 тысяч индивидуальных и более тысячи многоэтажных домов, трех тысяч километров дорог, прокладка и восстановление 2,5 тысячи километров электросетей, 2 тысяч километров водопровода, строительство 2400 рынков и других инфраструктурных объектов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время в Узбекистане построят и отремонтируют 388 общеобразовательных школ, 313 детских садов, 168 больниц и поликлиник, 38 махаллей и 55 других объектов социальной сферы.

Участники заседания обсудили необходимость обеспечения бесперебойной поставки строительных материалов и снабжения питьевой водой.

Сегодня в 11 районах Ташкента и 30 городах страны в качестве эксперимента ведутся работы по благоустройству территории одной махалли.

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Теги:
Жилищное строительство, Президент, ремонт дорог, дороги



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